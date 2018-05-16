伊拉克大選薩德爾陣營大勝 伊朗恐成最大輸家

2018-05-16 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克的國會大選，開票已超過91％，目前什葉派教士穆克塔達．薩德爾（Muqtada al-Sadr）領導的「邁向改革者」（Marching Toward Reform）及其盟友伊拉克共產黨位居領先，而原先被看好，由現任總理海德爾．阿巴迪（Haider al-Abadi）所屬的「勝利聯盟」（Victory Alliance）得票率則第三，跌破眾人眼鏡。

綜合外電報導，這次的國會大選是伊拉克在戰勝IS（伊斯蘭國）後的首次大選，原先預料會獲得最多票的現任總理海德爾．阿巴迪（Haider al-Abadi）陣營，僅位居第三，第二位則是由「法塔赫聯盟」拿下。

這次大選，「邁向改革者」獲得了超過130萬票，可望獲得329個議員席次中的60席議員，是這次大選的最大贏家；而美國支持的海德爾．阿巴迪雖沒有獲得有利的位子，但對一手伊扶植伊拉克武裝力量「人民動員」（PMF）的伊朗來說，大選結果讓他們成為最大的輸家。

不過，即便「邁向改革者」獲得了絕大多數的優勢，但並沒能成為國會的大多數，仍要在90天內與其他黨派談判，以組成聯合政府；身為領導人的薩德爾也因為沒有參選，無法擔任總理，但他的影響力仍有能力成為伊拉克的「地下國王」。

穆克塔達．薩德爾是伊拉克著名的什葉派民粹主義的擁護者與反美人士，雖然是什葉派領袖，卻並沒有倒向伊朗，去年還曾經訪問伊朗的死對頭沙烏地阿拉伯；本次大選選前，薩德爾承諾將放棄伊斯蘭主義，與世俗遜尼派與伊拉克共產黨組成聯盟，被視為獲得勝選的主因。

一般預料，日後他會持續推動美軍撤出伊拉克，並削弱伊朗在伊拉克的影響力。