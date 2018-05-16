英皇室婚禮將登場 街友睡袋慘遭清空了...

英國政府為了皇室婚禮，近日開始清除街友的睡袋和行李。（圖擷自衛報）

2018-05-16 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子和美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）19日將在溫莎古堡舉行婚禮，當地已開始進行維安工作，不少街友的睡袋和行李已被清空，有街友難過說，「他們在電視上說要幫助街友，嘴上說幫助，事實是清除。」

綜合英媒報導，英國皇室婚禮將舉行，現場已掛出英國國旗，印有哈利和梅根肖像的短T也被商人拿來販賣，商店則播放祝賀訊息，不過街友卻成為受害者。

報導指出，溫莎古堡周邊因反恐因素，將進行全面封鎖，並會派駐大批警力，而警方近日也開始清掃周邊環境，移除路上堆積的街友睡袋及隨身物品。

此外，溫莎地方議會的領袖杜德里（Simon Dudley）去年還曾失言表示，應該在王室大婚之前驅逐街友和乞討者，以免損害地方形象。杜德里進一步說，街頭乞討者製造了一種「惡意的氛圍」。

警方對此表示，並沒有要讓街友清場，清掉衣物是基於安全考量。一名從10幾歲開始就無家可歸的39歲街友麥特無奈說，「我尊重皇室成員，但是當談到無家可歸議題的時候，他們對我們沒有多大的幫助。」