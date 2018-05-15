武力恫嚇從不間斷 專家籲美終結中國對台侵犯

克羅普西強調，近期中國透過實彈演習或是戰機繞島巡航威脅台灣，表面上看起來是「小侵犯」，但這其實顯示了台灣在第一島鏈的重要性。（國防部提供）

2018-05-15 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國不斷對台灣進行武力恫嚇，近來更多次派出戰機、航母繞台，美國哈德遜研究所美國海權中心主任克羅普西（Seth Cropsey）在《國家評論》（nationalreview）雜誌上發表文章，呼籲美國應終止中國對台灣的持續侵犯。

克羅普西過去曾擔任過美國國防部副次長，他強調近期中國透過實彈演習、遼寧號穿越台灣海峽、多次利用戰機繞島巡航，這些行為表面上看起來雖然是宛如「切香腸」一般的「小侵犯」，但這些行為實際上展現出台灣在第一島鏈上的關鍵角色。

克洛普西表示，這些作為顯示了「中國的惡性意圖」，就是為了亞洲長期性衝突奠定基礎，雖然川普已經比前幾屆政府在對台政策上較一致，但克洛普西認為，這些有限的措施卻顯示出「美國外交圈對未來亞洲武力衝突的根本誤解」。

克羅普西指出，台灣是未來美中及日中競爭可能的焦點，美國須採取一貫性的亞洲政策，以藉此制衡中國的擴張主義，並且把強化台灣的安全防衛、振興美台之間的政治與外交關係置於美國戰略核心，終止中國對台灣的「切香腸做法」。