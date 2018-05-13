大馬前總理納吉布親屬豪宅 傳遭警方突襲搜查

馬來西亞前總理納吉布。（資料照，法新社）

2018-05-13 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞總理馬哈地（Mahathir Mohamad）為調查前總理納吉布（Najib Razak）涉嫌「一馬發展公司」（1MDB）的貪污醜聞，因此將納吉布夫婦限制出境，如今有消息傳出，大馬警方12日突擊搜查納吉布親屬位於吉隆坡的豪華公寓，目的是為了找尋機密文件，不過警方否認相關消息。

《路透》報導，超過20名警方12日進入吉隆坡的「Pavilion Residences」豪華公寓搜查，與此同時，馬哈地正在召開記者會，宣布他的內閣成員名單。還有10幾名便衣執法人員和公寓保安也配合警方執行這次行動。

警方表示，他們是接到投訴後才採取行動，有投訴指出，1輛政府車輛載著數十個箱子進入公寓，而箱子內裝有納吉布妻子羅絲瑪（Rosmah Mansor）的名牌包和其他物品。

1名匿名警官說：「我們正在尋找可能被非法帶走的一些政府文件」、「政府擔心這些可能涉及敏感及重要的文件，會被帶出國外」，他並未透露有找到任何文件，只透露行動還在持續。

至於羅絲瑪是否在公寓內？警方僅表示，納吉的家庭成員（family members）住在公寓內，但並沒有透露名字。

但根據馬來西亞《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭表示，警方有到場展開調查，但只是調閱監視器片段，以及詢問執勤的保安，並沒有搜走重要文件，「該篇報導是假的，是假新聞」。