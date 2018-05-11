不止針對北約 俄國持續在中俄邊界部署飛彈

最近幾年，俄羅斯積極在邊界部署中短程飛彈，除了之前在東方部署針對北約的飛彈外，在中俄邊界的飛彈數量也漸漸增多。一些俄羅斯學者認為這是俄羅斯對中國大量部署各種中程飛彈的反制與威懾措施。圖為伊斯坎達爾飛彈。（歐新社）

2018-05-11 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕最近幾年，俄羅斯積極在邊界部署中短程飛彈，除了之前在東方部署針對北約的飛彈外，在中俄邊界的飛彈數量也漸漸增多。一些俄羅斯學者認為這是俄羅斯對中國大量部署各種中程飛彈的反制與威懾措施。

據《美國之音》報導，俄羅斯幾乎在與中國相接的中俄邊境部署了能夠攜帶核彈頭的伊斯坎德爾飛彈，當地報紙稱雖然俄羅斯官方宣稱這種導彈射程不過500公里，但其實這樣的說法只是為了不違反「蘇美中短程導彈條約」的限制，實際上能射得更遠。

雖然俄羅斯的外交政策是親向中國，並與北約交惡；但雖然如此，俄羅斯也非常的積極在東部邊境地區部署射程達中國東北的伊斯坎德爾飛彈，而就近幾年觀察，在俄中邊境部署的飛彈數量甚至超過了與北約相接的西部邊境。

不過相對於北約諸國對俄羅斯部署飛彈的舉動作出激烈的批評與反制，中國迄今仍對俄羅斯部署飛彈的舉動沒有做出任何的反應。

有俄羅斯學者認為這是俄羅斯對中國大量部署中程導彈所做出的威懾動作，俄羅斯軍事評論人士赫拉姆奇辛表示，由於中國不受裁軍條約的限制，所以中國擁有大量的中程飛彈，其中許多導彈對俄羅斯構成威脅；而且雖然中國在東南沿海也部署了許多針對台灣、日本的飛彈，但也能輕易的重新部署到北方針對俄羅斯。