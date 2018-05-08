心疼！7週大女嬰看爸爸比賽 頭部慘遭球吻出血骨折插管

美國愛荷華州一名女嬰荷帆卡，日前跟家人去看父親比賽時，在觀眾席上不幸被界外飛球擊中，頭部重傷目前仍在醫院治療。（圖擷取自臉書粉專「Healing for McKenna」）

2018-05-08 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國時間2日，愛荷華州一名剛出生7週的女嬰荷帆卡（McKenna Hovenga），與媽媽凱西（Kassy）去看父親李（Lee）打軟式壘球。未料觀賽期間，一顆界外球打中荷帆卡頭部，送醫發現疑似腦部出血、顱骨骨折等，至今仍在與死神搏鬥。消息曝光後，引發不少人關注，發起募款活動，盼能助她早日康復。

綜合媒體報導，事發當天，荷帆卡與凱西坐在謝爾羅克球場的觀眾席上，凱西才剛替女兒蓋好毛毯、準備餵母乳時，一顆界外球突然朝母女倆飛奔，來不及閃避，正好擊中荷帆卡頭部，凱西夫婦嚇得趕緊送去韋弗利綜合醫院急救，並轉診至聖瑪莉醫院進行後續治療。

報導指出，醫師檢查發現，荷帆卡腦部2處出血、顱骨骨折，且有癲癇的徵狀，緊急救治後雖已穩定下來，但因傷勢過重，尚未脫離危險，目前仍在插管當中。親友海絲（Laura Heise）認為，「這只是駭人的偶發事件，我們不會責怪任何人」。

報導提到，荷帆卡重傷的消息也被媒體報導出來，讓不少網友心疼不已，也有人在網路上募款，替她籌措醫療費用，期盼能盡一份心力。根據「Healing for McKenna」網頁顯示，目前捐款金額已達美金3萬2138元（約新台幣95萬7658元）。

報導引述，凱西與李則表示，對於大家的祝福與加油打氣，兩人很感動，也感謝各界關心。

募款網站「Healing for McKenna」

臉書粉專「Healing for McKenna」