未成年裸模6G淫片外流 強國官二代爆賣自產A片...

小鳥醬寫真的女模被網友比對出。（圖擷自微博）

2018-05-08 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國一個專門販售性愛影片的工作室「小鳥醬寫真」，日前遭爆料涉嫌非法仲介賣淫、販售猥褻影片，有消息傳出「小鳥醬寫真」的負責人竟是中國高官的官二代，拍攝影片容量已流出6G之多，現已清空微博轉戰其他社群平台，另外還傳出拍攝影片的5名女子，竟有2人還未成年，事件越演越烈。

「小鳥醬寫真」以敢玩出名，拍攝性愛影片堅稱絕不戴套，過去被大量檢舉後，現已轉移陣地到Tumblr、QQ等平台，不少歐美色情網站都能找到他們拍的性愛影片，引起不少網友熱議，「中國情色工業超越小日本指日可待！」

小鳥醬日前傳出有「五天王」裸模小鳥醬、布丁醬、星奈奈、草莓醬、小果醬，目前有一名業餘攝影師比對出，小果醬其實是他的女友、中國知名COSer「Lo娘妹攝沫沫」，透過她身上的痣，比對出真實身分，該攝影師還發現，女友至少用了3個化名與6名不同的男模上過床，他直呼相當心痛，「怪我太年輕，眼瞎！」事件曝光後，五天王的身分也一一曝光，本尊疑為中國知名COSer、知名裸模、健康部落客、鬥陣特攻實況主，而且其中2人才年僅16歲。

另外，「小鳥醬寫真」負責人、攝影師也被起底，真實身分是高官的官二代，財力雄厚且還是「小鳥醬」的男友，讓大批網友嚇得目瞪口呆，有中國網友聽聞事件後直呼，「中國一個小工室拍A片就搞那麼大，真是刷新我三觀...」。

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