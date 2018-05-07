美駐中大使館轉貼白宮聲明挺台灣 中國網友齊崩潰

美國駐華大使館轉貼白宮聲明到微博。（圖擷自微博）

2018-05-07 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國要求全球各大航空業者更改台灣稱謂，引起美國與澳洲不滿，美國白宮在當地時間5日訓斥中國「無理取鬧」，駐北京大使館今（7）日又在中國的微博上重申立場，還暗酸中國沒有自由、不知道什麼叫尊重，讓大批中國網友崩潰，還有人無厘頭在下方留言要「夏威夷獨立」。

美國駐華大使館今日將白宮5日聲明張貼在微博上，表示美國總統川普支持美國人抵制「中國共產黨所強加的政治正確」。

白宮聲明中說，中國的網路壓制舉世聞名，中國對美國人與自由世界輸出管控與政治正確的企圖會受到抵抗。無論在美國國內還是海外，美國尊重私人企業與客戶間互動的廣泛自由。除了強烈反對特定政治色彩語言外，更警告中國休想藉此威脅美國。

不料眾多中國網友看到後大為崩潰，紛紛在底下留言：「不願意做生意滾出吧，想做生意就遵守我們的法律」、「夏威夷獨立、阿拉斯加獨立、新墨西哥獨立」、「美國政治正確強加給世界的還少嗎？不合美式民主的主權國家不是制裁就是推翻，很隨意的吧？」、「中國台灣、中國香港和中國澳門是世界主流共識，不是政治正確。」

更有網友激動留言：「打開互聯網，讓中國老百姓自己分析！我們是新聞、言論自由的國家！」