飛不出來？新研究：外星人可能被困在居住的星球上

德國Sonnenberg天文台研究員希普克（Michael Hippk）表示，外星人可能因為重力問題，難以有飛行器可以飛出居住的星球。（美聯社）

2018-05-07 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕人類不斷探索外太空，但太空科學家迄今都無法證明有外星生命存在，德國Sonnenberg天文台研究員希普克（Michael Hippk）表示，外星人可能因為重力問題，難以有飛行器可以飛出居住的星球。

據《NBC》報導，希普克於一篇新發表的論文中表示，目前發現適合智慧生物生長的行星，大部分都比地球還要大，也就是所謂的「超級地球」，直徑通常是地球的1.2至2倍。如果「超級地球」上有外星人，而且使用的是和地球人相似的化學原料火箭，那麼在重力影響下，他們很難發射東西到外太空。

在一顆直徑為地球2倍的行星上，人的體重會變成2倍，但假如想要發射火箭與太空船，可就不僅是2倍的差距。以SpaceX獵鷹重型運載火箭為例，它重達1500噸，可將17噸的物品送上外太空。而在地球2倍大的星球上要做到同樣的事，必須要有1萬5000噸的火箭才行。若「超級地球」上真的有智慧生物，他們必須要突破科技與工程限制才能探索宇宙。