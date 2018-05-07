史上最貴威士忌！ 2瓶以3562萬元售出

杜拜機場免稅酒品商店Le Clos，以每瓶60萬美元（約新台幣1781萬元）的價格，售出兩瓶蘇格蘭單一純麥威士忌Macallan 1926。（圖擷自蘇格蘭威士忌官網）

2018-05-07 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕好貴！杜拜機場免稅酒品商店Le Clos，近來售出天價的威士忌，一名商人以每瓶60萬美元（約新台幣1781萬元）的價格，買下2瓶蘇格蘭單一純麥威士忌Macallan 1926，等於2瓶酒就花了120萬美元（約新台幣3562萬元）。

據《富比士》報導，這款威士忌於1926年蒸餾出來，接著在雪莉桶陳釀60年，等到1986年時才裝瓶。此款酒品只生產了40瓶，是世界上最稀有的酒類之一，本身價值極高，而酒瓶標籤更讓它身價不凡。英國普普藝術教父布雷克（Peter Blake），當時為其中的12瓶設計標籤。

這批Macallan 1926最初售價為2萬7000美元（約新台幣80萬元），只提供給老客戶購買，最近一次的交易行為出現在2007年，於佳士得拍賣會以7萬5000美元（約新台幣222萬元）售出。

在此次天價威士忌交易後，邦瀚斯（Bonhams）也將於5月18日在香港舉行拍賣會，讓買家競標2瓶Macallan 1926，預計成交價格在46萬美元（約新台幣1365萬元）至57萬3000美元（約新台幣1700萬元）之間。

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