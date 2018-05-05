中國人「狼性」貪婪掠奪 英媒文章精闢解析！

中國遊客在泰國餐廳瘋狂「鏟蝦」，最後卻也吃不完。（圖擷取自微博）

2018-05-05 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國鼓吹狼性文化，涵蓋狼野性、殘暴、貪婪、暴虐等特質，講求不擇手段達到目的。最近英國媒體分析，認為中國人的這種「飢餓性格」已經深根蒂固，可以顯現在中國一般生活當中，「不能佔有則大肆破壞」。

英國《金融時報》刊登一篇標題為《中國人的飢餓性格》的文章指出，這種亂象的根源來自中國近代的土地改革、公私合營、文化革命，到薄熙來時代的大規模迫害民營企業家、公開掠奪民營資產，再到近期紅色國有控股運動，都在助長民眾的暴民心理。另外，長期的社會動蕩，飢餓的陰影揮之不去，在人們心裡烙下了極深的印記，並潛移默化改變著其行為方式。

文章認為，飢餓性格主要表現佔有的破壞情結，如果不能夠佔有，則會大肆破壞。對個體而言，呈現出狂躁、貪婪、吝嗇、自卑、怯懦、殘暴等心理特徵。

文章描述一間中國企業的員工餐廳，向員工提供自助午餐，但有些人逐漸從拘謹變成極度貪婪，拿得愈來愈多。起初還故作害羞躲閃狀，後來連掩飾都懶得做了，開始公然掠食，覺得自己就該多吃多佔。

除了飲食貪婪，上廁所也是這副情景。員工到廁所差不多會使用2公尺左右的衛生紙，讓清潔阿姨時常感嘆，「他們怎麼不知道愛惜東西呀！」作者解釋這種現象，「能吃到自己嘴裡的，絕不留給別人；拿不回家的，就肆意浪費、揮霍。」

最後作者認為，「飢餓基因」已經融入中國人的血液之中，由此而起的性格畸變，正在破壞每一個人的生存氛圍。