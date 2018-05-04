中國南海部署飛彈恐嚇台灣 英媒：恐爆發世界大戰

華府智庫「戰略暨國際研究中心」旗下「亞洲海事透明倡議」提供今年一月永暑礁的衛星照片。（路透檔案照）

2018-05-04 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體報導，中國已悄悄在南海3個島礁前哨部署反艦巡弋飛彈和地對空飛彈系統。英國媒體認為，中國對台灣的武力威脅，恐怕會引發第三次世界大戰。

英國《快報》（Express）報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）南海問題專家波林（Greg Poling）表示，中國首次在南沙群島設置對空、對地的飛彈系統，將對周遭國家造成「隱性威脅」。他說，在此之前，只知道中國正在監控附近國家，但這些國家已經在中國飛彈的射程之內，「這是一個非常強大的隱性威脅」。

美國候任太平洋司令戴維森（Philip Davidson）曾指出，中國「前進行動基地」似乎已經完成，唯一缺乏的是部署的部隊，如果中國完成部署，將可能爆發第三次世界大戰，「中國有能力影響擴大到數千英里外的南方，深入到大洋洲。」戴維森認為，中國領導人習近平在該地區的強大軍事實力，意味著中國有能力控制受到爭議的地區。

美國《CNBC》報導，中國部署的武器包括陸基超音速反艦巡弋飛彈「鷹擊-12B」（YJ-12B），可攻擊島礁周邊295海里（約546公里）範圍內的水面船隻；長程地對空飛彈「紅旗-9B」（HQ-9B），估計射程160海里（將近300公里）。此外，永興島和附近的西沙群島的衛星影像也已見類似的武器。