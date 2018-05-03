屏東「高士神社」 將有台灣型男神官主掌

佐藤健一與佐藤冬木今年元旦共同在高土神社主持歲旦祭。（圖由佐藤健一提供）

2018-05-03 16:21

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕5年前的佐藤健一從未料想到，他會在台灣蓋1間神社，而且還能和一名台灣囝仔結下父子之緣。佐藤是一名日本神道的最高祭司「宮司」，他半開玩笑地說，擔任神官25年，這次他真心相信有神了。

佐藤蓋的這座神社，就是位於野牡丹神社公園內的「高士神社」，2015年8月完成安座，神社主體高230公分、寬166公分、重400公斤，由日本神社工匠以檜木及銅板打造，包括製作及運送費花了佐藤約1000萬日圓存款。

身為日本「李登輝之友會」成員的佐藤，過去曾多次到台灣訪問，但從未去過台灣最南端的牡丹鄉，5年前他得知牡丹鄉高士部落耆老想重建日治時代小神社的心願，覺得自己應該可以幫上一點忙。於是他頻繁造訪南台灣，從屏東租了機車一路騎到山上，和部落耆老接觸了解事情全貌，佐藤說，這是一段確認彼此是否認真的過程。

「高士神社」是1939年底建於高士村的1間小神社，1946年被颱風吹垮，受限於國民黨的「去日本化」政策無法重建，當地耆老陳清福告訴佐藤，二次大戰時的台籍日本兵族人，出征前在神社前與家人互別並約定「如果我回不來了，以後就來神社相見」，村民希望重建神社實現親人的遺願。即使神社只剩下石造基座，陳清福和部落族人仍努力地保持周遭環境，不致於荒蕪。

佐藤說，台灣民眾在日本東北大地震時捐了鉅額善款，是促使他不惜拿出千萬日圓存款重建高士神社的起心動念，但他並非一時衝動。經過1年頻繁造訪高士部落的過程，他了解了當地曾發生過的「牡丹社事件」，這裡似乎有著某種等待了很久的因緣，指引他來完成。

佐藤一直到去年底才知道，這段等待的因緣可能是什麼。去年底他透過臉書認識了一名台灣青年黃俊瑜。1993年出生的黃俊瑜有4分之1的日本血統，從小對日本神道充滿興趣，立志成為日本神官，20歲時曾利用度假打工的機會到日本，希望能進入日本培養神職人員的大學或養成班就讀，但因不具日本籍遭到拒絕。

即使知道自己因為國籍問題無法成為日本神官，但黃俊瑜仍不減對神道的關心，他是佐藤的臉粉，尤其對佐藤在台灣神社的事情特別關心，起初佐藤誤以為黃俊瑜也是一位「同業」，臉書帳號的姓名和他學習院大學的學弟同名，於是主動與黃俊瑜連絡，發現這位台灣囝仔的身分，進而得知他為實現願望卻不斷受挫的成長背景。

佐藤捐贈高士神社並親自擔任宮司，即使神社供奉的並非日本神明而是排灣族的祖靈，3年來他還是會照著規矩定期到神社來主持例行祭典，佐藤很希望未來能將這座台灣神社交給台灣出身的神官負責。

擁有台日血統的黃俊瑜就在這個時間點出現了，佐藤說擔任神官25年，這次他真心相信有神。經過慎重的評估與確認，佐藤於本月2日在日本完成了收養手續，黃俊瑜成為佐藤的養子，有個新的日本名字叫做「佐藤冬木」。

高士神社預定本月5日舉辦年度御例祭，佐藤也將為高士部落的族人正式介紹他的養子，佐藤打算用10年時間將冬木培養成「宮司」，未來接掌高士神社。

現年47歲的佐藤並未結婚，但他看著身高182公分的養子，眼中露出了慈父的目光，訪談過程中一直告訴記者，兒子帥到像從漫畫裡走出的男主角。不過在拍攝訪談照片時，佐藤又馬上變成一位嚴師，教導冬木如何正坐、行禮。

高士神社位處野牡丹神社公園內海拔約300公尺的高地，面向八瑤灣和太平洋，這裡不但有視野遼闊的海景，夜間還能欣賞美麗的星空，可以同時看到北極星與南十字星，佐藤稱高士村為「天空之村」。

他不斷強調重建高士神社並非出於一時衝動，而是經過精細的計算，他認為高士村在八八風災後投注於社區再生，神社的重建必能為村民帶來更大的觀光經濟效益，這種想法已超越了純粹的宗教信仰，而是愛護這塊土地的真心。