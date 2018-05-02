2017全球軍費支出報告出爐 印度、沙國擠進前五

美國位居軍費支出首位，軍費支出金額達6100億美元。圖為美軍卡爾文森號航空母艦。（美聯社）

2018-05-02 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）今日公布2017年全球軍費報告，印度成為世界五大軍事消費國之一，不過令人驚訝的是，沙烏地阿拉伯軍費支出達到全球第三名。

綜合外媒報導，斯德哥爾摩國際和平研究所今日公布2017年全球軍費支出報告，美國依然位居首位，軍費支出金額達6100億美元，第二名則是中國的2280億美元，隨後依序為沙烏地阿拉伯、俄羅斯、印度。報告中指稱，中國軍費在2008年僅佔全球軍費的5.8％，但2017年時已躍升至13％，中國的軍事支出也遠超過亞洲其他國家。

另外，沙烏地阿拉伯去年軍費達690億美元，取代俄羅斯躍居第3大軍費支出國；印度則是擠下法國，成為第5大軍費支出國。斯德哥爾摩國際和平研究所指出，由於中國、印度、沙烏地阿拉伯的軍費增加，全球軍費支出重心已明顯轉向中東及亞洲。