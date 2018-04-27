重現宮崎駿動畫場景！ 「吉卜力公園」預計2022年落成

「魔女之谷區」結合《霍爾的移動城堡》及《魔女宅急便》中「琪琪的家」之意象。（圖擷自大村秀章Twitter）

2018-04-27 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本愛知縣政府宣布，將把2005年愛知世界博覽會（愛‧地球博）紀念公園，打造成「吉卜力公園」，園區將重現多部宮崎駿動畫場景，預計於2022年正式開幕。

綜合媒體報導，設計圖中可以看到園區將分為青春之丘區、吉卜力大倉庫、魔法公主故鄉區、魔女之谷區及森林步道區等5個園區。「青春之丘區」的入口處以電梯設計重現《霍爾的移動城堡》和《心之谷》的骨董店「地球屋」；《魔女宅急便》琪琪的家以及《龍貓》裡「小月與小梅的家」也散落在各區；「吉卜力大倉庫」則收藏吉卜力手稿作品，沿著森林步道還可以看到動畫人物的雕像，值得動畫迷一窺究竟。

愛知縣知事大村秀章表示，「吉卜力作品中的人、生物、愛地球的心都與2005年愛知世界博覽會的理念一致，因此希望打造出充滿夢想及奇幻的公園，吸引全世界的人來玩。」

愛知縣政府補充，今後將花2年時間彙整建設的構想、設計等，計畫2020年開始動工，並預計於2022年正式開幕。