印度南部狂打雷 13小時逾3.6萬次 9人喪命

印度官員表示，印度南部安得拉邦（Andhra Pradesh）週二（24日）記錄到，13小時內出現了3萬6749次雷擊。雷擊示意圖。（美聯社）

2018-04-27 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕印度官員表示，南部安得拉邦（Andhra Pradesh）週二（24日）記錄到，13小時內雷擊3萬6749次；自週二以來，已有9人遭雷劈死，包括一名9歲女童。

《BBC》報導，針對安得拉邦13小時內就出現3萬6749次雷擊，印度國家災害管理單位的數據指出，這個次數高得驚人，是「極端天氣」造成的結果。

印度國家緊急救援中心的桑克（Kishan Sanku）說，在雨季開始前，安得拉邦通常會出現大量雷擊。印度6月至9月為雨季，這期間也經常打雷。

但週二的紀錄被認為是反常現象，因為去年的數據顯示，在整個5月，同一個地區才發生大約3萬次雷擊。一些科學家認為，全球暖化增加打雷的頻率。

桑克說，今年來自阿拉伯海的冷風和來自印度北部的暖風相撞，讓安得拉邦產生了更多形成雲層的條件。這讓雷擊的可能性大幅增加。

桑克表示，今年比較特別的情況是，雲層覆蓋範圍延伸超過200公里，「通常是只有15到16公里。」他說：「根據我們的經驗，這非常罕見。」

根據印度政府統計，自2005年以來，印度每年至少有2000人被雷劈死，原因之一是缺乏可靠的預警系統，另一是與其他地區相比，印度有很多人在空曠的戶外工作。

桑克說，當局已努力讓民眾意識到危險，除了用通訊軟體發布通知、也透過電視或廣播警告民眾留在室內，「但我們無法及時提醒在田裡工作的人，因為他們沒帶手機」。