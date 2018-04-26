日本警方：未成年涉性犯罪29.6％為了錢才會見網友

日本警方統計，2017年有1813名18歲以下未成年人與網友見面發生性侵、性騷等法律糾紛，當中536人是為了錢才會與網友見面。圖為日本學生，非新聞當事人。（路透）

2018-04-26 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本警方今（26）日公佈統計，2017年受理案件中，與網友見面後發生性侵、性騷案件的未成年人共1813人，有536人是想拿錢才會與網友見面。

根據《共同社》報導，警方分析這些性犯罪案件中18歲以下未成年人與網友見面的動機，29.6%是因為想拿到錢才會與網友見面，22.9%是為了抒發心情，17%是想多認識新朋友；這些未成年人多透過推特、YouTube與「Gyaruru」等社群媒體認識網友。

警方統計，這些未成年人與網友發生的性犯罪事件中，51.9%為高中生、37.3%是國中生，小學生為2.3%，其中年紀最小的是8歲小3女生，是應YouTube網友要求自拍、傳送身體照片。

日本警方表示，2017年查出與網友發生「援助交際」的未成年人共447人，自拍身體照片的有570人，有24人與網友見面後不願發生與性有關的行為而遭性侵、16人在沒有意願下被猥褻、21人見面後竟然被網友被打劫。