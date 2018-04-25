遼寧號與40艘軍艦編隊示威 美專家：4架轟炸機滅團

中國官媒曝光遼寧號與40餘艘中國軍艦在南海編隊航行的畫面，但被美國軍事專家潑冷水，認為只要出動4架轟炸機就能將其殲滅。（美聯社）

2018-04-25 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國航母「遼寧號」日前在南海舉行大規模軍演，透過衛星以及中國官媒，展示了遼寧號與40餘艘中國軍艦在海上編隊航行的畫面，不過，遭美國軍事專家質疑這種航行編隊方式，美軍只要出動4架B-1B戰略轟炸機，就能將其殲滅。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，美國軍事專家克里斯湯森（Hans Kristensen）在看了遼寧號艦隊在南海編隊航行的照片後，在推特上表示中國艦隊「令人印象深刻」，他們將成為4架B-1B戰略轟炸機的靶子，利用轟炸機所攜帶的96枚遠程反艦飛彈（LRASM），就能把整支中國航母編隊完全摧毀。

B-1B戰略轟炸機，被美國軍方視為目前世界上威力最強大的戰略轟炸機，這架超音速轟炸機，有多架部署在關島，從關島起飛後3小時內就可飛抵中國周邊海域，其擁有能離地60公尺的超低空飛行能力，令敵方雷達難以偵測；而LRASM導彈則用來對付航母、兩棲攻擊艦等大型水面戰艦，其射程可達800公里以上，而匿蹤性極強，能有效突破目標的防禦圈。

據中國《科技日報》報導，中國軍事評論家陳光文指出，由於B-1B的匿蹤與超低空飛行能力，不管是遼寧號還是護航驅逐艦的雷達均無法有效發現，他坦言：「如果不能提供有效預警，就無法做到有效攔截，因此其威脅實在不小。」

陳光文表示，美軍就是認為「中國海軍無法有效發現和應對這種導彈的打擊。」不過他也強調，「某種裝備並不能決定戰爭勝負」這言論還是「聳人聽聞」的成分居多。