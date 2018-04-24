墨西哥3學生遇難 黑幫強酸溶屍滅跡

調查人員以DNA比對，確認3名學生的屍體被溶在強酸中。（法新社）

2018-04-24 16:07

［編譯羅綺／綜合報導］墨西哥當局週一（23日）表示，上個月3名學生失蹤，歹徒用強酸將他們毀屍滅跡，讓警方誤認為是其他黑幫成員。

墨西哥哈利斯科州（Jalisco）檢察官表示：這3名學生最後一次現身在托納拉市（Tonala），當時他們的汽車故障，隨後被6名黑幫成員綁架，並折磨至死。

州檢察官辦公室指出：「兇手將他們的屍體溶解在強酸中，所以沒有留下任何痕跡」。

檢警一開始將這3名學生誤認為是墨西哥武力最強大的集團Jalisco New Generation Cartel （CJNG）的成員，因而造成偵辦困難。國家檢察官勞爾桑切斯（Raul Sanchez）表示，至今警方已逮捕兩名兇嫌。

一名官員透露，調查人員在溶屍的地點發現更多人類遺骸，目前正在分析中。

路透社報導，墨西哥治安問題嚴重，犯罪集團經常綁架、折磨、肢解甚至溶解受害者，並將遺體傾倒在秘密墓園。

2014年，43名學生和教師在南部的格雷羅州（Guerrero）失踪，政府表示他們被警察綁架，並交由犯罪集團將他們殺害、焚燒屍體。

然而國際觀察人士反對政府的調查，此案在墨西哥社會引起一片喧嘩，總統尼托（Enrique Pena Nieto）的治國能力也遭質疑，加上官員貪腐及暴力事件激增，尼托的人氣直直落。去年，墨西哥有超過2.5萬人遇害，殺人事件創下20年來最高紀錄。

3名學生的親友放置蠟燭紀念受害者。（法新社）