巴拉圭總統大選紅黨阿布鐸勝選 蔡總統祝賀

巴拉圭執政黨「國家共和聯盟黨」（紅黨）阿布鐸前參議員（前排白衣揮手者）及副手韋拉斯格斯前眾議員（右）分別當選新任總統及副總統。（法新社）

2018-04-23 19:43

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣友邦巴拉圭共和國於廿二日舉行總統、副總統及國會議員選舉，外交部今日指出，選舉過程平和順利，巴國最高選舉法院已於當地時間廿二日晚間九時宣布執政的「國家共和聯盟黨」（紅黨）前參議員阿布鐸（Mario Abdo Benítez）及前眾議員韋拉斯格斯（Hugo Velázquez）分別當選新任總統及副總統。

外交部說，我駐巴拉圭大使俞大㵢已於第一時間代表蔡英文總統及陳建仁副總統向巴國總統及副總統當選人表達誠摯祝賀，中華民國政府對巴拉圭順利完成民主選舉所展現的高度民主風範，申致賀忱。

外交部表示，台灣與巴拉圭建交至今已超過60年，雙方共享自由民主等普世價值，多年來合作推動多項有益國計民生的計畫，極具成效。中華民國政府在兩國既有友好基礎上，將堅定與巴國新政府加強合作，以增進兩國人民福祉。

依據巴國選務機關公布逾9成的開票結果，當選的阿布鐸獲得46.47%選票，領先在野「勝利聯盟」（Alianza Ganar）總統候選人阿列格雷（Efraín Alegre）42.72%。