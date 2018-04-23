加強控制留學生 中共在美大學建立黨組織

2018-04-23 17:48

〔中央社〕中國留學生人數近年劇增，據報導，中國政府為控制海外留學生群體，協助學生在美國各大學成立了中共黨組織。

自由亞洲電台引述美國「外交政策」（Foreign Policy）雜誌最近一篇題為「中共正在美國各大高校（大學）建立黨組織」的獨家文章說，中國當局正在中國留學生和訪問學者為數眾多的美國大學成立中共黨支部，其中有些成員為中共委派。

報導援引華中科技大學官網一篇通告說，2017年7月，9名來自華中科技大學、正在美國伊利諾伊大學香檳分校訪問的學生和學者，在學校宿舍成立了中共黨支部，之後時常召開黨員會議、討論中共理論思想，並在中共黨旗合影。

報導引述不具名的中國交換學生說，學生還被要求向上級匯報其他中共黨支部成員的反動言論，並在回國後逐一與武漢母校老師私下面談，討論他們在美國交換學習時的表現，並揭發他人的不當行為。

普林斯頓大學中國與世界研究項目研究員朱波（Andrew Chubb）指出，這個現象雖未達到系統性規模，但是各大學還是應該充分重視，因為這有違西方學術自由和監管透明。

文章同時強調，伊利諾伊大學並非個例。中國學生和學者在美國大學成立的中共黨組織，近年遍地開花。微信上發布的中文消息顯示，中共黨支部遍布美國各大州。

自由亞洲電台引述現居紐約的時政評論人士胡平說，這是中共順應自費出國留學生和公派學者數量迅速攀升而採取的新舉措。

他說：「等於說海外這些留學生群體的這些黨組織，至少起到耳目的作用，它能夠讓當局知道一般留學生的狀況。」

報導表示，這樣的新局面在中共中央辦公廳2016年印發的一份「關於加強歐美同學會（留學人員聯誼會）建設的意見」中得到了體現，其中提到，歐美同學會是中共領導的統戰性群眾團體，對留學人員政治引領、弘揚留學報國的傳統發揮了作用。

據官媒中國日報，2017年中國逾60萬人出國留學，同期48萬人歸國，再創歷史新高。