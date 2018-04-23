中國全球廣設「孔子學院」美控「顛覆」、「洗腦」

美國控中國廣設孔子學院是洗腦及顛覆工具。（圖擷取自大紀元新聞）

2018-04-23 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國在全球設「孔子學院」，截至去年底的統計，共設525所孔子學院和1113個孔子課堂，但這個機構被美方指控為「顛覆」及「洗腦」的工具，試圖加強中國在境外的公共影響力，已有數個美國高等學府中止合作案。

綜合媒體報導，根據美國外交協會引述漢學家沈大偉（David Shambaugh）的研究指出，中國每年約耗費100億美元，全球推廣軟實力；其中一部分就包含廣設孔子學院，孔子學院更列入中國2025計劃之一。

孔子是中國教育部底下的全資單位，據統計，至2017年底，全球共設立525所孔子學院和1113個孔子課堂，其中，亞洲118所，非洲54所，歐洲173所，美洲161所。

《德國之聲》報導，「近幾個月來，美國國會議員、聯邦調查局局長和一些學術顧問團體均指責孔子學院是北京政府所控制的『顛覆』，試圖逐步引導美國大學接受親北京的話語和立場」。

報導指出，美國德州共和省議員麥克考爾（Michael McCaul）和庫埃拉（Henry Cuellar）聯合發表聲明，對孔子學院作為表達「極度憂慮」，認為是在散播反美自由言論理念，要求停止與孔子學院合作，而全美學生數第二的德克薩斯農工大學（Texas A&M University）在今年4月5日宣佈，中止與孔子學院的合作。

事實上，美國已有知名學府警覺到這個洗腦情況，包括芝加哥大學、賓夕法尼亞大學等，都已在2014年終止與孔子學院的合作案。

今年2月，美國聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）更在參議院情報委員會暗示，指控中國已滲透到高等學府搜集情報；華盛頓戰略和國際研究中心（CSIS）中國力量項目負責人、亞洲事務高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）更認為，孔子學院是中國文化「軟實力」戰略的一部分，只是截至目前還無法量化其成效。

最近，全美學者聯合會（NAS）也建議美國各大專院校中斷與孔子學院的來往，研究員彼得森（Rachelle Peterson）曾研究，指控中國政府利用孔子學院以金錢拉攏美國各大專院校，且只是傳達片面思想，「閉口不提天安門廣場大屠殺，將台灣和西藏描述為毫無爭議的中國領土，對於維吾爾人和法輪功的迫害也絲毫不提」，只是傳播片面的中國印象給學生。