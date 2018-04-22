美在貿易戰為何拳拳到肉？ 原來和他的經歷有關...

2018-04-22 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易摩擦成為近期全球關注焦點，美國對中國的祭出的制裁被外界譽為「拳拳到肉」，值得注意的是，白宮國家安全委員會亞太資深主任帕廷格（Matthew Pottinger）過去擔任駐中國記者時，曾被中國國安人員暴力對待、撕碎採訪資料，有網友聽聞這段經歷後便笑說，這根本是「業力引爆」。

10多年前小記者 採訪曾被中國官方阻撓

今年44歲的帕廷格10多年前曾擔任過《路透》駐香港記者和《華爾街日報》駐中國記者，他能說一口流利的中文，在擔任《華爾街日報》駐中國記者的7年中，曾被中國國安人員暴力對待，只因他報導了貪腐新聞；他在辭去記者後回憶：「我站在馬桶上，一群中國警察站在我旁邊，一頁一頁撕毀我的筆記，接著沖進了馬桶」。

投筆從戎 加入海軍陸戰隊

2005年時，當時31歲的帕廷格辭去記者，加入美國海軍陸戰隊，美媒《ABC NEWS》2006年的報導中指出，在中國的經驗，讓帕廷格感受到美國自由的可貴。

《紐約時報》2017年的報導中提到，帕廷格在中國被打壓的經驗，讓他心中的愛國主義被點燃，也令他對自己的國家（美國）有更深刻的理解；帕廷格直言：「在中國的生活可以告訴你，一個非民主的國家能對它的公民做些什麼」。

熬過訓練 輾轉入白宮

記者和海軍陸戰隊的工作大相逕庭，更何況帕廷格是年過30歲的「高齡」，但帕廷格熬過了刻苦訓練，他後來在派駐阿富汗時進入陸軍中將佛林（Michael Flynn）麾下；佛林2016年被美國總統川普延攬擔任白宮國安顧問，帕廷格因此進入了白宮國家安全委員會。

雖然佛林後來因「通俄門」離職，但接任白宮國安顧問的麥馬斯特（H. R. McMaster）不介意帕廷格和佛林之間的關係，要求帕廷格留下，即使麥馬斯特之後離職，帕廷格優秀的能力仍讓他居於要職，最近帕廷格更參與了「川金會」的協調工作。

在美中貿易摩擦發生後，有中國網友翻出帕廷格在中國的經歷，於是做成圖片上傳網路，結果引起熱議，有台灣網友對此笑說：「業力引爆」、「相遇的到啦」、「風水輪流轉」。