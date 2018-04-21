前美國第一夫人將下葬 老布希深情凝望棺木15分鐘

芭芭拉‧布希的丈夫，美國前總統老布希（圖左），在女兒陪同之下，坐在輪椅上凝望靈柩足足有15分鐘之久，結縭已有73個年頭的愛侶如今天人永隔，畫面讓人不禁動容。（路透）

2018-04-21 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕於本月17日病逝的前美國第一夫人芭芭拉‧布希的遺體，20日在美國休士頓的1間教堂供人瞻仰其遺容，上千名美國民眾前去見芭芭拉‧布希最後一面，而原本不打算在今天到教堂悼念的美國前總統老布希（George H. W. Bush），也出現在教堂內，凝視亡妻的棺柩15分鐘。

綜合媒體報導，共有2500多位美國民眾在週五到美國休士頓的聖馬汀教堂（St. Martins Episcopal Church）瞻仰前第一夫人芭芭拉‧布希的遺容，並表示哀悼之意，更有許多女性穿著芭芭拉‧布希生前最喜歡的藍色衣服與珍珠項鍊，紀念他對美國社會的貢獻。

而芭芭拉‧布希的丈夫，美國前總統老布希，在最後一刻才決定在今日去亡妻棺木前悼念，在女兒陪同之下，坐在輪椅上凝望靈柩足足有15分鐘之久，結縭已有73個年頭的愛侶如今天人永隔，畫面讓人不禁動容。

老布希也不忘透過發言人表示，他十分感謝所有來悼念芭芭拉‧布希的人們。今日芭芭拉‧布希的私人葬禮也將在聖馬汀教堂舉行，預計會有大約1500名賓客出席，葬禮後遺體將會安葬在老布希總統紀念圖書館後方的私人墓園，與她3歲便早夭的女兒比鄰長眠。