前美國第一夫人將下葬 老布希深情凝望棺木15分鐘

芭芭拉‧布希的丈夫，美國前總統老布希（圖左），在女兒陪同之下，坐在輪椅上凝望靈柩足足有15分鐘之久，結縭已有73個年頭的愛侶如今天人永隔，畫面讓人不禁動容。（路透）

2018-04-21 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕於本月17日病逝的前美國第一夫人芭芭拉‧布希的遺體，20日在美國休士頓的1間教堂供人瞻仰其遺容，上千名美國民眾前去見芭芭拉‧布希最後一面，而原本不打算在今天到教堂悼念的美國前總統老布希（George H. W. Bush），也出現在教堂內，凝視亡妻的棺柩15分鐘。

綜合媒體報導，共有2500多位美國民眾在週五到美國休士頓的聖馬汀教堂（St. Martins Episcopal Church）瞻仰前第一夫人芭芭拉‧布希的遺容，並表示哀悼之意，更有許多女性穿著芭芭拉‧布希生前最喜歡的藍色衣服與珍珠項鍊，紀念他對美國社會的貢獻。

而芭芭拉‧布希的丈夫，美國前總統老布希，在最後一刻才決定在今日去亡妻棺木前悼念，在女兒陪同之下，坐在輪椅上凝望靈柩足足有15分鐘之久，結縭已有73個年頭的愛侶如今天人永隔，畫面讓人不禁動容。

老布希也不忘透過發言人表示，他十分感謝所有來悼念芭芭拉‧布希的人們。今日芭芭拉‧布希的私人葬禮也將在聖馬汀教堂舉行，預計會有大約1500名賓客出席，葬禮後遺體將會安葬在老布希總統紀念圖書館後方的私人墓園，與她3歲便早夭的女兒比鄰長眠。

  • 共有2500多位美國民眾在週五到美國休士頓的聖馬汀教堂瞻仰前第一夫人芭芭拉‧布希的遺容，並表示哀悼之意，更有許多女性穿著芭芭拉‧布希生前最喜歡的藍色衣服與珍珠項鍊，紀念他對美國社會的貢獻。（路透）

    共有2500多位美國民眾在週五到美國休士頓的聖馬汀教堂瞻仰前第一夫人芭芭拉‧布希的遺容，並表示哀悼之意，更有許多女性穿著芭芭拉‧布希生前最喜歡的藍色衣服與珍珠項鍊，紀念他對美國社會的貢獻。（路透）

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