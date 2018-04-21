電音才子Avicii驟逝 他的名字卻源自「地獄」

瑞典電音才子艾維奇（Avicii）是全球最著名的DJ之一，他讓電子音樂（EDM）成功進入流行音樂浪潮。（法新社資料照）

2018-04-21 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典電音才子艾維奇（Avicii）是全球最著名的DJ之一，他讓電子音樂（EDM）成功進入流行音樂浪潮，卻在今天驚傳死於阿曼（Oman），得年28歲，震撼音樂界。而他的藝名Avicii背後有一段故事，與佛教的「阿鼻地獄」有關。

綜合媒體報導，Avicii本名為原名博格林（Tim Bergling），他在2013年的VEVO採訪中表示，他的一個朋友告訴他，「Avici」的為梵文「阿鼻地獄」的音譯，或稱作「無間地獄」，是佛教中十八地獄的最底層，是永世無法超生的地獄。與此同時，他剛好要在社群網站MySpace註冊帳號，他選擇「Avici」這個名字，但這個名字已經被使用，便在字尾加上「i」。他也向VEVO說，「我現在很喜歡這個名字，我真的習慣了它。」

Avicii的代理人指出，「我們失去了Tim Bergling，也就是所謂的Avicii，這令人深感悲痛」。這份聲明沒有明確表明Avicii的死亡原因，他的代理人還說，「這個家庭受到嚴重破壞，我們要求每個人在這個困難時期，尊重他們的隱私，我們也不會再對這事件做出回應。」

報導提到，Avicii生前並沒有吸食毒品的習慣，但他長期酗酒，在2014年罹患急性胰臟炎，接受手術開刀移除膽囊與闌尾。