中國藥廠年養60億蟑螂入藥 4000萬患者不知情直接服用

中國藥廠年養60億蟑螂入藥，4000多萬中國患者服用時卻都不知情。蟑螂示意圖。（法新社）

2018-04-21 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國有很多蟑螂養殖場，可作為家畜飼料蛋白質來源或醫藥原料，但沒有任何一座能與「好醫生藥業集團」在四川西昌市的世界最大型養殖場比擬，因為那裏一年可以養出60億隻蟑螂入藥，而且4000多萬中國病患服用時，並不知道藥物是由蟑螂製成。

據《南華早報》報導，四川省政府在今年初提交給北京的報告中表示，該養殖場1平方英尺（約0.09平方公尺）可生產近2萬8000隻成年蟑螂。場內透過AI人工智慧進行控管，掌握濕度、溫度、食物供應的狀況，並監控蟑螂的生長。

2011年時，曾有訪客入內參觀，必須穿著經過消毒的工作服，避免帶入污染物或病原體。養殖場內的員工非常少，而蟑螂無所不在，只要暫時停止呼吸，就能聽到沙沙聲傳來，就像風吹過樹葉的聲音，原來是無數蟑螂為了躲避參觀者的手電筒照射，四處逃竄爬過地面。

四川省政府表示，多年來由該養殖場蟑螂當作原料製造出來的藥水，總計已達到43億人民幣（約新台幣201億元）的營收。製作方法如下：當蟑螂達到標準體重後，就會被送入機器磨碎做成藥劑，對胃痛和其他疾病有顯著的效果，藥水外觀呈茶色，味道喝起來甜甜的，但有一點點腥味。

蟑螂藥水不用醫師處方就可在藥店購得，一盒裡面有兩瓶100毫升的藥劑，價格超過50人民幣（約新台幣234元）。在包裝和使用說明書中，只列出了一種成分「美洲大蠊」，也就是美洲蟑螂，牠是最大的蟑螂品種之一。

官方報告宣稱，超過4000萬患有呼吸道疾病，胃疾病和其他疾病的中國病人，在服用蟑螂藥水後得到治癒，該藥品還販售給中國境內4000多家醫院。事實上，蟑螂是傳統中藥的一種，民間還流傳讓嬰兒服用混有大蒜的蟑螂，以便治療發燒的療法。

中國對於蟑螂的療效展開大規模的研究，但中國醫學科學院藥物研究所的一位研究人員表示，蟑螂藥水不是萬能藥，無法治好所有疾病。

不過他也強調，蟑螂藥水對某些症狀的確會有影響，至於這種藥物在其他國家無法流行的原因，應該在於其原料讓人感到噁心，該研究人員透露，即使在中國，大多數病患也不知道那液體是蟑螂做的。