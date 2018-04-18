羨慕？大數據分析 首爾上班族月薪平均6.1萬

南韓當地金融業者今日出具首都上班族薪資調查結果，當中顯示，首爾上班族每月平均薪資約有台幣6.1萬元，26歲至30歲的年輕族群，平均月薪則約為台幣5.3萬元。（歐新社）

2018-04-18 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕南韓金融業者今（18）日公布首爾上班族薪資調查結果，上班族平均月薪223萬韓元（約台幣6.1萬元），26歲至30歲的年輕族群平均為195萬韓元（約台幣5.3萬元）。

根據《韓聯社》報導，南韓新韓銀行（shinhan）用155萬名客戶的資料，以大數據分析計算平均月薪，發現首爾各行政區，以「鐘路區」上班族每月平均薪資355萬韓元（約台幣9.7萬元）為最多，而總體上班族中，年紀介在26歲至30歲的年輕族群，平均月薪有195萬韓元。

分析顯示，平均月薪會隨上班族年齡增加，31歲至35歲的上班族，每月平均所得為256萬韓元（約台幣7萬元），35歲至40歲則是287萬韓元（約台幣7.9萬元），41歲至45歲的上班族平均月薪為總體高峰，落在327萬韓元（約台幣9萬元），46歲至50歲的上班族平均月薪則是322萬韓元（約台幣8.8萬元）。

這項大數據分析還指出，在首爾大企業工作的上班族，每月平均所得有348萬韓元（約台幣9.8萬元），上班族於中小企業的平均月薪則是（約台幣7.6萬元），個體戶的平均月薪則為172萬韓元（約台幣4.7萬元），效力於大企業，50歲前薪資都會穩定成長，但中小企業員工月薪則會在40歲至45歲時封頂，因許多人不到50歲就會辭職或申請退休。