兩正妹像姊妹花…真相讓夜店看門也搞錯！

英國1對母女時常被錯認身份，媽媽莎拉（Sarah Niblock）常被誤認為是女兒荷莉（Holly）的姊妹。（圖片擷取自太陽報）

2018-04-18 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國1對母女時常被錯認身分，媽媽莎拉（Sarah Niblock）常被誤認為是女兒荷莉（Holly）的姊妹，甚至去夜店還會被要求看身份證。

英《太陽報》17日報導，英國1對母女莎拉和荷莉相差21歲，卻經常被誤認為姊妹。儘管莎拉已經43歲，和女兒去夜店時仍常被要求「看身分證」。除了荷莉，莎拉還育有2位20歲與18歲的孩子，並表示她的女兒們時常給她化妝和時尚建議，讓她的打扮保持年輕。

有人認為莎拉靠整容維持年輕的臉，但莎拉稱自己除了每6個月打1次肉毒桿菌外，沒有做過其他手術。也有人懷疑莎拉的豐唇是整出來的，莎拉則說自己天生長這樣，她的孩子們也都有一樣的豐唇。莎拉說，「雖然我有像芭比娃娃的金髮，這不代表我是整的，或我個性很討厭...我喜歡讓自己自信漂亮，也沒害到誰」。

但媽媽樣子太年輕也時也會造成困擾，荷莉說，曾經有男同學稱莎拉很像「地方的熟女媽媽」，也有女同學對自己說「媽媽那麼漂亮，你怎麼那麼醜」。荷莉說，媽媽告訴她那些人只是想惹她生氣，但自己仍然對媽媽莎拉感到很自豪。莎拉也知道自己不可能永遠年輕，表示「我喜愛自己現在的模樣，也可以優雅地變老」。