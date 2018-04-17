相隔11日後才可進入 美憂杜馬鎮現場已遭「篡改」

OPCW調查人員將在18日進入杜馬鎮，但經過11天，美國擔心俄羅斯，恐已先行抵達現場「篡改」證據，以妨礙相關調查。（法新社）

2018-04-17 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄國在今（17）日表示，「禁止化學武器組織」（OPCW）的專家可望在18日，進入敘利亞杜馬鎮（Douma）進行調查。但18日距離化武攻擊發生當天，已相隔11日，美國認為，俄羅斯恐已先行抵達現場「篡改」證據，以妨礙相關調查。

綜合媒體報導，OPCW的調查團隊在本月14日，就已抵達敘利亞，並等待進入杜馬調查。OPCW雖已取得聯合國的安全許可，但經過數日，仍遲遲無法進入杜馬。OPCW的秘書長尤祖姆居（Ahmet Uzumcu）表示，俄、敘當局稱仍有「安全議題需要處理」，不讓相關人員進入範圍內調查。

尤祖姆居更表示，敘利亞官員反而建議他們22名調查員，以「目擊者」身分接受訪問。

杜馬鎮在本月7日傳出遭化武攻擊，但相關調查團隊，卻須等到18日才能進入，美國因此懷疑，俄國恐已先抵達現場，並「篡改」（tampered with）證據，以妨礙調查。

俄羅斯國防部官員基里洛夫（Igor Kirillov）則表示，通往杜馬鎮的道路仍在進行掃雷，明日將是他們計畫讓調查員抵達的時間。

此外，俄國、敘利亞當局雖堅稱沒有使用化武，但根據一份聯合國專家的報告，敘利亞近年來，曾向北韓收購製作化武的設施，北韓也從中獲得發展核武的資金。報告更指出，北韓在2012到2017年間，至少有40次船運出貨敘國，北韓的飛彈技術員也被發現，在敘利亞化武、飛彈設施工作。

許多醫療救援團體，也紛紛將矛頭指向敘國阿塞德（Bashar al-Assad）政府。非政府組織敘美醫學協會（Syrian American Medical Society）就表示，今年阿塞德至少已發動過3起化武攻擊。