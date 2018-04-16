中國劫機影片曝光！ 嫌犯勒住空姐大喊「後退」

中國國際航空劫機影片曝光，徐姓嫌犯勒著空姐對攻堅人員大喊「後退」。（圖擷自推特）

2018-04-16 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國國際航空長沙飛往北京CA1350航班機組人員昨（15日）上午9時36分通報劫機，隨即轉降鄭州機場，官方聲稱下午1時17分「成功處置」完畢，逮捕涉嫌挾持人質的徐姓男子。劫機影片稍早也曝光，畫面中徐嫌不僅勒著空服員，還對著攻堅人員大喊「退後」；雖然當局公部疑似突發精神疾病導致犯案，網民卻認為這根本是有目的、有預謀的行為。

從影片中可以看到，徐男當時右手持不明物品（中國官方稱為鋼筆）抵住空姐的脖頸，左手緊緊勒住空姐讓她無法逃脫。隨後有一群便衣武警登機勸說，徐男不斷要求他們「保持5米（5公尺）遠，後退、後退、不相干人等往後退」。

當武警想提供飲水時，徐嫌還心有警惕，叫對方直接把水杯放下避免靠太近，並要求「不相干人等一律清場」。到了下午1時15分眼見談判未果，3名便衣武警和1名公安民警分別從嫌犯正面與背面撲上，先救出人質後再將徐嫌上銬帶走。

中國官方宣稱，徐姓男子為湖南安化人，且有精神病史，搭機過程中突發精神疾病才會挾持空服員。但中國網民對此議論紛紛，有人坦言劫機者講的那幾句話「聽起來還挺冷靜有條理」，似乎對官方給出的精神病說法不以為然。

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