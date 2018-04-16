微博禁同性戀公告大轉彎？ 網友群起暴動挺同

微博今再發公告表示，同性戀將不包含在此次清理行動。（圖擷自《微博》官網）

2018-04-16 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國新浪微博上週宣布，根據中國《網絡安全法》等法律法規的要求，將針對涉黃、宣揚血腥暴力、同性戀題材的漫畫及短影片，以及含暴力內容的違法遊戲，展開清理行動。打擊同性戀與色情暴力，此舉引發大批網友抗議，直批新浪是「渣浪」。

而疑受大批網友聲浪影響，新浪微博16日也更改公告內容，宣布本次清理行動不再針對同性戀内容，主要是清理涉黃，暴力血腥題材内容，並感謝大家的討論和建議。

據《BBC中文網》報導，新浪微博日前宣布將展開為期3個月的清理行動，關閉100多個違規帳號，遭大批網友反彈，一度湧現數十萬則加了#渣浪你好、#我是同性戀等標籤的貼文。中國著名電影人程青松也出面表示，「要觀察一下，如果這不是新浪自身的舉動，而是更大範圍的，就非常值得擔憂。這不是審查問題，而涉及到基本人權」。

粉絲逾23萬的同志資訊平台「同志之聲」日前也宣布將停止更新，負責人花子樂表示，「同志之聲」希望同志「在這個國家活得更好，跟國家的關係是合作而不是對立」。

一位網名「上海梅姐」網友也發佈微博指出，2014年統計資料在中國同性戀人數就有7000萬，但心理健康狀況十分令人擔憂。並表示「公告把同性戀內容和涉黃、血腥暴力混為一談，我瞬間感覺到我一泱泱大國，新浪微博作為新聞窗口，對待少數群體的歧視和打擊是如此的暴力！」此貼文獲得5.6萬個好評、超過萬人轉發。