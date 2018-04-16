沙門氏菌致22人感染 美國召回2億顆雞蛋

美國Rose Acre Farms於北卡羅萊納州產出的2億多顆雞蛋，傳出有沙門氏菌風險，已全面召回中。（圖擷自Rose Acre Farms官網）

2018-04-16 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國食品藥品監督管理局（FDA）宣布，Rose Acre Farms在北卡羅萊納州的農場雞蛋，有被沙門氏菌汙染的風險，目前已發生22起病例，因此全面召回2億674萬9248顆雞蛋。

FDA指出，沙門氏菌對幼兒、年老體弱的民眾或老年人相當危險，感染者可能會有發燒、腹瀉、噁心、嘔吐和腹痛的症狀，在少數案例下，甚至會出現感染性動脈瘤、感染性心內膜炎、感染性關節炎等等狀況，最嚴重可能致命。

FDA表示，受汙染的雞蛋在零售店和餐館販售，銷售範圍包括科羅拉多州、佛羅里達州、紐澤西州、紐約州、北卡羅萊納州、賓夕法尼亞州，南卡羅萊納州，維吉尼亞州、西維吉尼亞州等9個州。

FDA呼籲，民眾千萬不要食用Rose Acre Farms在北卡羅萊納州農場生產的雞蛋，這些雞蛋先前已被包裝成各種品牌販售，包括Coburn Farms、Country Daybreak、Food Lion、Glenview、Great Value、Nelms、Sunshine Farms，目前已著手全面召回。