衰！新人花2萬拍婚紗照 離婚了都還拿不到...

2018-04-15 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕許多男女婚前都會拍攝數組婚紗照作紀念，但坊間不時傳出新人與攝影師的消費糾紛，中國四川樂山近日就有一名盧姓男子控訴，花費人民幣4799元（約新台幣22368元）拍婚紗，然而直到與妻子離婚了，都還沒拿到照片，甚至當初結婚時，還是他自己去婚攝公司要來兩張照片放大，權充婚禮現場布置，十分離譜。

中國《成都商報》報導，盧男表示，去年10月在友人介紹下，與當時論及婚嫁的女友，前往攝影工作室拍婚紗，工作人員預估，1個月後就能看到成品。然而，眼看距離婚禮舉行時間越來越近，遲遲沒收到婚紗照，雷姓老闆告知訂單太多要等，後來又改口說已做好，會派人送去，但口頭承諾卻跳票。

報導指出，盧男指出，因為實在沒辦法，只能前往婚攝公司拿了兩張照片去放大，布置在婚禮上，且事後多次催促也沒用。誇張的是，盧男月初與妻子離婚了，仍拿不到要價2萬多塊的婚紗照。盧男透露，離婚主要是感情不睦，但不諱言常因婚紗照一事，與太座爭吵，這也成為他心中「揮之不去的痛」。

報導提到，盧男近日因雷姓老闆避不見面，憤而去店外張貼「尋人啟事」，要求對方踹共，看婚攝公司是要退錢，或是給照片都可以，只希望別再繼續拖延下去。據悉，盧男並非受害個案，已有多人向當地工商部門投訴求償。

報導引述，雷姓老闆曾解釋，會發生一連串糾紛，與一名離職員工有關，並指去年年底，雙方因薪水方面產生紛歧，對方辭職後擅自帶走客戶照片檔案，刪除店內的備份，以此要脅補足剩餘薪水，甚至還在網路上慫恿消費者前來要求退錢。

報導提到，官方表示已介入調查，雷男也承諾會盡快將婚紗照交付給顧客，若無法如實交付，則打算分期退款。