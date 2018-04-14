稱攔截9成導彈 敘軍狂酸美「最昂貴打靶練習」

敘利亞軍方公布導彈攔截畫面。（擷取自敘利亞軍方臉書）

2018-04-14 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕為制裁敘利亞政府軍對平民使用化學武器一事，美英法稍早聯手對敘利亞發動空襲，砲轟敘國首都大馬士革，對此，敘國軍方剛剛回應，指首波來襲的30枚導彈中有28枚被敘軍成功攔截摧毀，僅2枚命中目標，狂酸美英法空襲行動是「有史以來最昂貴的打靶練習」。

敘利亞軍方在臉書「敘利亞阿拉伯軍隊」（Syrian Arab Army）PO文指出，美英法這次不成功的空襲行動反倒凸顯出敘國堅強的防空襲能力，敘利亞空軍（Syrian Air Force，SyAAF）及敘利亞空中防禦系統（Syrian Air Defenses，SyAAD）成功發揮作用，將首波來襲的30枚導彈攔下並摧毀28枚，僅2枚成功命中目標。

敘利亞軍方推估指出，這次攻擊行動共花了美軍約5億美元（約新台幣146億元），但多數來襲的導彈卻輕易地被攔下摧毀，敘軍也在臉書上「酸」力全開，稱「美軍這次發起的空襲可說是有史以來最昂貴的打靶練習，幸好敘國不是付錢的那一方」。

敘利亞軍方話鋒一轉，重話抨擊美國總統川普，稱後者發動了一次嚴重失敗的空襲行動，史無前例地羞辱美軍。敘方接著對美英法等國喊話，稱此空襲是對俄羅斯強烈的挑釁，嗆說「將俄國逼迫至此實乃不智之舉，祝各位好運」。