違法引渡成常態 外媒揭「中國式綁架」秘辛

2018-04-14 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕眾多案例顯示，中國政府長期越境執法，將威脅中共執政的人士綁架回中國本土，有外媒昨天刊出專文，針對層出不窮的中國境外綁架事件進行深入分析。

美國《自由亞洲電台》引述香港中文大學網站上刊出的一篇論文，指中共綁架行動其實有歷史淵源，而紅軍早期取得軍需的主要途徑就是「打土豪」，意即透過暴力搶奪地主豪紳的財產。該文指出，紅軍創立之初，就曾在境內綁架多名在地經商的外國商人，從而換取巨額贖款，以解決中國共產黨建黨初期財源枯竭的問題。

《自由亞洲電台》接著引述美國《外交政策》雜誌3月發表的一篇以《失蹤》為題的文章，其中詳述中國政府在香港、東南亞、澳洲及美加等國越境執法，強制逮捕或遣返中國及他國公民的事件。美國雜誌《政策創新》高級研究員多爾夫曼指出，在港澳、泰國、越南等國的綁架事件已被證實，但紐澳、美加及英國的卻從未被公開證實，他將此差異歸因於上述5個西方國家擔憂與中國的貿易受影響，而選擇保持沉默。

多爾夫曼表示，中國特務在海外綁架任務的第一步，往往是從打電話開始，被害人會接到電話，以提供工作機會為由，要求被害人回國，若膽敢拒絕，被害人就會陸續收到恐嚇電話，最終甚至可能直接被暴力綁走。

他進一步詳述中國政府採用的「綁架式」引渡方法，其手法五花八門，最常見的是受害者被下藥，或遭受毆打並控制人身自由，再被拖到開往中國的船上遣送回國。該文引述前中國外交官陳用林的說法，指中國特務會先將被害人以小船載出海，再轉移到中國遠洋運輸集團（COSCO）的運輸船上。

多爾夫曼指出，除了這些非法境外綁架行動，中國當局也有可能「合法引渡」，透過向欲引渡者所在國家政府提出相關犯罪「證據」，指當事人在中國犯下嚴重罪行，希望對其進行引渡，而外國政府往往不得不同意這些要求。