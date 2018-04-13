16歲少女遭陌生男子性侵 親母知情竟在房外悠閒抽菸

佩塔童年被母親下藥灌醉，最後遭母親男友性侵得逞。（圖擷自《太陽報》）

2018-04-13 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名27歲女子佩塔（Peta Butler），日前揭露自己童年遭親生母親下藥，並被母親男友性侵得逞的慘痛經歷。

綜合外媒報導，事發於2006年，當時佩塔剛滿16歲，母親泰蕾茲（Therese Butler）以度過一個「女孩的週末」為由，帶她到昆士蘭度假。豈料泰雷茲居然在佩塔的飲料裡下藥，隨後放任男友托莫（Thommo）在房內性侵她，自己則在房外抽菸等待；結束後她竟還抱著安慰佩塔說沒事。

佩塔事後回憶仍心有餘悸，「我能感覺到他的鬍子在我臉上磨蹭，至今我仍忘不了他的氣味」直到2016年她才鼓起勇氣報警，期間她也一直偷偷錄下與母親的對話，最後母親遭判處4年有期徒刑。

今年泰雷茲就要假釋出獄，現在已經為人母的佩塔擔心自己與孩子的安危，因而上網連署，希望延長母親的形期。此外，當時性侵她的托莫道現在也都還沒被抓到，警方根據佩塔的證詞模擬托莫的畫像，希望能早日將其逮捕歸案。

佩塔的母親泰雷茲遭判處4年有期徒刑，今年就要假釋出獄。（圖擷自《太陽報》）