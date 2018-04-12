爆123名情婦、多名私生子 中共落馬「儲君」孫政才今公審

曾被視為中共第六代接班人的前中共重慶市委書記孫政才，去年7月意外落馬，最高人民檢察院偵查已終結，今在天津針對收賄一案公審。（美聯社）

2018-04-12 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕曾被視為中共第六代接班人的前中共重慶市委書記孫政才，去年7月被指嚴重違紀，隨後遭中共開除黨籍與革職，引發外界議論，孫政才因涉嫌收賄被起訴，今（12日）上午8點30分天津市第一中級人民法院進行公開審理。

綜合中國媒體報導，最高人民檢察院日前就孫政才涉嫌受賄一案偵查終結，指控其擔任北京市委常委、農業部長、吉林省委書記、中央政治局委員及重慶市委書記等職務期間，非法收受他人巨額財物，為他人謀取利益，當局依法以「受賄罪」追究其刑事責任，天津市第一中級人民法院今公開開庭審理。

《重慶日報》曾引述中國國家主席習近平心腹陳敏爾的話，他痛批孫政才「政治野心和個人私慾極度膨脹」，是「佔據重要崗位的腐敗份子典型」，並多次重申「堅決肅清孫政才惡劣影響及『薄、王』思想遺毒。」

現年54歲的孫政才，原與同年出生的政治局委員胡春華一同被外界視為前國家主席胡錦濤「隔代指定」的接班人，但在去年中共19大前夕，被指「涉嫌嚴重違紀」突然被撤職受查，引發外界議論；落馬後，孫政才被爆出擁多名情婦，同時更育有多名私生子，甚至挪用公款為情婦的公司提供「一帶一路」資金。