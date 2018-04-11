拍馬屁也沒用！中共「頌習部長」收賄 當庭認罪

2018-04-11 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕拍馬屁也沒用！有「頌習部長」之稱的張文雄，因「巨額財產來源不明」，10日出庭受審並當庭認罪。張最有名的「政績」就是監製了以中國國家主席習近平扶貧為主題的歌曲《不知該怎麼稱呼你》，歌詞相當肉麻。

綜合外媒報導，今年54歲的張文雄曾任中共湖南省委常委、宣傳部部長，於2016年11月落馬，被控濫權干涉工程、直接或間接透過妻子非法收受逾2335萬人民幣（約1.08億新台幣），另有5158萬人民幣（約2.4億新台幣）的財產不能說明來源。張10日在桂林當庭認罪，案件擇期宣判。

張文雄2015年剛兼任宣傳部長後，馬上以「總導演」身分，監製了習近平湘西扶貧主題的歌曲《不知該怎麼稱呼你》，並在湖南衛視「春晚」播出，法國國際廣播電台（rfi）指出，「歌詞很肉麻，直逼文革之風」。

這些歌詞包括「不知該怎麼稱呼你，你千里萬里來到苗寨里」、「摸棉被、看米缸」、「拉家常、細叮嚀」、「我在你心裡，你在我心裡。你愛我們老百姓，我們老百姓深深地愛你，愛你，愛你。」

張文雄當時還在《湖南日報》撰文指出，「不少參與歌曲音像製作的人跟我講，錄製時都聽哭了，感到這歌太走心了，唱出了老百姓的心聲。」但隔年傳出張文雄落馬消息後，網友紛紛挖苦，「製作頌習神曲也不能成為護身符」。

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