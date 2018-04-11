香港石棺藏屍案 爆出「There」國際殺人組織殺1人6億

香港石棺藏屍案，爆出國際殺人組織「There」，殺1人6億。圖為香港警方正在街頭逮捕歹徒，非本文所指。（法新社）

2018-04-11 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港前年3月發生一起水泥棺藏屍案震驚各界，3名男子被捕後被控謀殺，昨天在香港高等法院開審，又爆出新的案情，這3人自稱是同屬一個名叫「There」的國際組織成員，接到殺人案，可以獲得2000萬美元（約6億台幣）。

綜合港媒報導，謀殺案被逮3人已經在2016年承認謀殺28歲男子張萬里（阿J），且將屍體埋藏水泥棺中，想要將屍體沈入海底，但滅屍未成，案發被捕。

據報導，3人在庭訊中描述殺人細節，本來是想假搶劫真殺人，不過，後來改成先用哥羅芳迷倒阿J之後，注射酒精，造成酒醉假象後，再用繩子勒斃、水泥石棺藏屍。

其中，有關關鍵人物阿J女友何菱瑜（外號小草）的角色交代不明，一是說小草出面「指導」他們殺人，建議對阿J注射酒精造成他飲醉酒的假象，再帶走他並殺害，另一說是，小草看到藏屍，害怕被殺，躲到台灣；另外，3人對案情描述也不一致，包括誰主謀、誰先動手等。

在庭訊中，爆出新案情，其中一人指阿J欠錢，所以要殺他洩恨，但另一人是指他們是國際組織「There」成員，殺死阿J可獲2000萬元美金，3人是接到此案，才商討殺人計劃及分錢。