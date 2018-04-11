當成「水中Uber」？ 青蛙騎金魚渡河

青蛙騎魚畫面逗趣。（圖翻攝自reddit）

2018-04-11 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕不少動物喜歡把別的動物當便車，尤其青蛙更是時常被拍到搭免費「Uber」，有國外網友分享，他發現一隻青蛙搭著金魚渡河，畫面相當有趣。

過往青蛙曾被拍到搭乘大蝸牛、烏龜、牛等各種動物，這次則是騎在金魚身上。網友在「reddit」討論區發表照片，一隻青蛙用兩隻後腿夾住金魚，然後用前肢環抱，動作像是在騎摩托車，也有網友戲稱這是「水中Uber」。另外有網友推測，可能是青蛙找錯交配對象。