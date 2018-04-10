「中華台北」是什麼？《經濟學人》精闢解釋...

《經濟學人》昨天解釋「什麼是中華台北？」（圖擷自《經濟學人》）

2018-04-10 12:58

象徵2400萬人繁榮島嶼卻面臨外交孤立

〔即時新聞／綜合報導〕台灣參與國際賽事、活動上只能以「中華台北」（Chinese Taipei）名義出席，許多組織甚至完全無法參加。針對台灣的外交困境，英國《經濟學人》昨天特別在專欄中解釋「中華台北」的意義，文中稱「Chinese Taipei」兩個單字，象徵著一個有2400萬人的繁榮島嶼，卻面臨著外交孤立狀態。

蔣介石在內戰中敗給共產黨毛澤東

《經濟學人》的「經濟學人釋義」專欄昨天刊出以「什麼是中華台北？」（What is “Chinese Taipei”?）的文章，解釋中國從1912年後帝制崩解，隨後成立了「中華民國」，然而領導人蔣介石在內戰中敗給共產黨的毛澤東，1949年逃往台灣，在台灣繼承了「中華民國」國號，毛澤東則在中國大陸建立「中華人民共和國」。

1976年誕生「Chinese Taipei」

在1972年時美國前總統尼克森訪問中國北京，他當時承諾聯合國改為承認北京，之後北京當局就主張是唯一統治全中國（包括台灣）的合法政府，隨後開始不斷打壓台灣參與國際事務。1976年台灣想用「中華民國」名義參加蒙特婁奧運，遭中國阻撓，當時的政府也拒絕以「台灣」之名參賽，因此正式誕生了「Chinese Taipei」這個名詞。

能否參與國際活動 須視中國領導者善意

中國媒體將「Chinese Taipei」譯為「中國台北」，台灣則為「中華台北」。台灣之後都用此名參加世界貿易組織（WTO）、亞太經濟合作論壇（APEC）、奧運等國際組織，但能否參與其他國際活動，仍須視中國大陸領導者的善意。

越來越多台灣年輕人對中華台北反感

報導指出，中華台北這個詞讓北京看似寬宏大量，容許華人兄弟參加奧運。但台灣為了參與國際活動，卻接受這個「侮辱」。現在台灣有越來越多台灣年輕人對中華台北這個詞越來越反感。今年2月份，台獨運動人士向政府提交了請願書，要求允許台灣運動員在東京舉辦的2020年奧運會上以「台灣」名義參賽，但外界認為中國不太可能同意。