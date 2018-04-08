台人赴日花64億買零食排第2！ 第1名是...

台灣旅客2016年赴日花了234億日圓（約新台幣64億元）買零食，是外國遊客在日本購買零食總額的第2名，第1名則是嘴巴說討厭日本，身體卻很誠實的中國人，共花了507億日圓（約新台幣138億元）。（彭博）

2018-04-08 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國攜程旅行網發布「2018年中國清明假期旅遊大數據預測報告」，引用日本觀光廳資料顯示，中、台兩國是日本觀光客的主要來源，台灣旅客2016年就花了234億日圓（約新台幣64億元）買零食，是外國旅客零食總消費的第2名；至於第1名則是嘴巴說討厭日本，身體卻很誠實的中國人，共花了507億日圓（約新台幣138億元）買零食。

報告中指出，台灣2017年赴日旅遊人數為456.4萬人，消費金額達到5744億日圓（約新台幣1571億元），人均消費12.6萬日圓（約新台幣3.4萬元）；而中國2017年赴日旅遊人數則是735.6萬人，消費金額為1兆6946億日圓（約新台幣4635億元），人均消費23萬日圓（約新台幣6.3萬元）。

中客赴日最愛購買的前3名商品是護膚保健類、衣服鞋包類、食品類（特別是零食），2016年買了507億日圓，占了外國旅客購買零食總額的39％，熱愛日本零食的程度穩居第1，第2名則是花了234億日圓的台灣人。

事實上，中客在日本買零食的金額年年攀升，從2012年122億日圓（約新台幣33.3億元）、2013年123億日圓（約新台幣33.6億元），到了2014年倍增為246億日圓（約新台幣67億元）、2015年464億日圓（約新台幣126億元），2016年達到新高507億日圓。

許多日本食品公司為了滿足這些「口嫌體正直」的中國人，打算進軍中國市場，雀巢日本公司就有計畫在中國販售KitKat巧克力。