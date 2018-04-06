悲報！日本AV審核好嚴格 「女子校生」恐走入歷史

由於日本政府對AV產業審核越來越嚴格，以女高中生為主題的片種已不能採用「女子校生」等標題，目前片商改以「制服美少女」規避審核。（擷取自知名AV部落客「一劍浣春秋」臉書粉專）

2018-04-06 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府近年加大對AV產業審查力度，繼曾陪伴無數好男兒孤獨夜晚的老牌片商「東京熱」傳出財務問題，如今又有AV男優爆料指出，人氣極高的片種「女子高中生」已不再能以此名目出現，令不少影迷大失所望。

日本知名AV男優清水健（しみけん）日前在推特發文，稱政府近期對成人影片的標題審核越來越嚴格，以女性高中生為主題，過去處於模糊地帶的「女子校生」關鍵字現已確定遭禁，就連代表女子高中生的流行語「JK（じょしこうせい，女子高生羅馬拼音開頭字母）」未來也不能被拿來當標題使用。清水健指出，目前片商均改以「制服美少女」來規避審查，但若政府持續加壓，這個關鍵字恐怕又會被禁。

清水健的推文迅速在推特上被大量轉推，網友們紛紛湧入他的推文下留言說，「制服美少女不難聽啦，但是還是女子高生較有想像空間，也比較對影迷的口味」、「這樣的更動彷彿回到昭和時代」，不過也有人樂觀認為，言論自由雖然被縮小了，但也會激發人們創造出更新更有創意的說法。