英研究：海中塑膠袋數量「急遽下降」 專家指徵稅有效

2018-04-05 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕海洋動物誤食海中塑膠垃圾死亡事件頻傳，但英國近期研究指出，海洋中的塑膠袋數量正在下降。專家認為，此結果顯示英今年實行的塑膠袋收費制有所成效。

英《獨立報》今（5）報導，英國官方研究〈地表之下─25年來的西北歐海域海底垃圾監測（1992-2017）〉指出，近年英國周邊海域的塑膠袋數量與2010年相比，正「急遽下降」，顯示相關環保措施有所成效。

英官方組織「環境、漁業暨水產養殖科學研究中心」（CEFAS）表示，塑膠袋數量下降的原因之一，可能和今年全英實行的超市塑膠袋收費「5便士」（約新台幣2元）制有關。英國環境評估委員會（Environmental Audit Committee）主席克里（Mary Creagh）也稱，「5便士」收費制使英國的塑膠袋用量減少了90億個。

但專家警告，儘管塑膠袋數量確實有下降，其他類型的海洋垃圾總體數量，基本上沒有變少。環保組織「地球之友」（Friends of the Earth）成員柯比（Julian Kirby）說，海洋塑膠袋數量下降是好消息，但政府需要更強硬的措施，解決其他大型與微型的海洋塑膠汙染問題。

該研究將發表於7月出版的「總體環境科學」（Science of the Total Environment）期刊。