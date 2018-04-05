突破毒殺案盲點？ 俄國：俄諜有寵物英媒完全不提？

俄國外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）指出，遭毒殺俄諜斯克里帕有養寵物，但目前卻完全沒有該寵物的消息。（歐新社）

2018-04-05 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕前俄諜斯克里帕（Sergei Skripal）毒殺案相關細節仍在調查中，儘管英國官方指俄國為幕後黑手，但調查發現難以判定毒殺斯克里帕的神經毒劑「諾維喬客」源自俄國。俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）指出，斯克里帕還有養寵物，該寵物可能幫助查案，但目前卻完全沒有寵物的消息。

俄媒《衛星通訊社》（Sputnik）報導，俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃4日表示，前俄諜斯克里帕還有養寵物。扎哈洛娃說，「我們確定斯克里帕有寵物，但是我們發現，沒有英國媒體提到這件事。我們想問英國政府，寵物去哪了？牠們的健康狀如何？為甚麼英國媒體完全噤聲？」，但扎哈洛娃沒提到斯克里帕養什麼寵物。

日前調查顯示，斯克里帕及其女的中毒地點在家門口，《衛星通訊社》指出，扎哈洛娃的發言可能意旨斯克里帕的寵物也會受毒劑影響，調查該寵物有可能發現毒殺案的相關細節。

「禁止化學武器組織」（OPCW）則正在分析斯克里帕昏迷現場索爾茲伯里（Salisbury）的樣品，調查結果預計在下週出爐。