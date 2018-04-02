美國期中選舉將屆 川普對中的態度只會更硬

根據Quinnipiac民調，發現川普政府的經濟表現受到美國近2/3國民肯定。（歐新社）

2018-04-02 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府近來對中國動作頻頻，像是祭出防衛性措施，對中國進口產品課徵高額關稅與投資限制；在先進技術上，川普阻止博通對高通的併購，以及反對中資對參與5G市場，種種手段都在針對中國，因此外傳，川普發動貿易戰是美國對中政策分水嶺。

根據《信傳媒》報導， 過往不管美中關係多麼緊張，經貿交流多被認為是互利雙贏，美國對中國不會輕易訴諸貿易制裁手段。美國當時反對採取貿易制裁的理由，是相信中國在未來會走向開放與透明的市場體制，能讓美國獲利。

但從川普當選，見證了美國民間對於缺乏對等互惠的自由貿易已失去興趣。另外，習近平稱帝，讓國際商界對於中國市場前景已不再看好，成為導致美國對中貿易態度改變的重要因素。

川普以做生意方式處理國際談判，讓外界懷疑這場貿易戰是玩假的。但從美國的貿易防衛措施，會發現有些貿易制裁品目非美中貿易逆差的大宗，其實這是在配合美國的國際貿易談判議程。例如，對洗衣機與鋼鐵開徵關稅，就使韓國同意重啟美韓自由貿易協定再談判；加拿大與墨西哥為取得進入豁免名單，同意展開北美自由貿易協定再談判。

根據Quinnipiac民調，發現川普政府的經濟表現受到美國近2/3國民肯定。這顯示川普對經濟的強硬態度有一定市場支持，隨著期中選舉的到來，川普對中國的態度沒有最硬，只有更硬。