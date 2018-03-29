北斗神拳、怪醫黑傑克登上日課本 「聖帝」教你什麼是愛

《北斗神拳》的大反派「聖帝」沙烏薩出現在國中課本，露出不屑的表情說：「人因愛而悲傷！人因愛而痛苦！」（圖擷自livedoor）

2018-03-29 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕為了能更貼近學生，日本新版教課書引用多部漫畫的著名台詞與畫面，包含《北斗神拳》、《怪醫黑傑克》，出版社表示:「漫畫對學生來說較親近且容易理解。希望能作為互相討論的素材。」

《北斗神拳》的大反派「聖帝」沙烏薩出現在書中，露出不屑的表情說：「人因愛而悲傷！人因愛而痛苦！」這可不是一本漫畫，而是日本國中教科書；據《朝日新聞中文網》報導，明年4月公民與道德將成為日本國中生的必修課，最新公布的課本中，出現許多日本知名漫畫台詞，國二的道德課本中其中一章「愛究竟是什麼呢」的課程中，就請出「聖帝」沙烏薩來為學生開釋。

另一本國1課本則在「打動你心的話語」的課程中，引用將棋漫畫《三月的獅子》中所出現的名言，班導師林田高志對著即將留級的主角桐山零熱說:「如果一個人沒辦法的話那就去拜託誰，不然的話其實誰都不能依賴你。」

還有一本國2課本則用《怪醫黑傑克》中一幕對於因脊柱斷裂而行動不便的女性，主張安樂死的奇利柯醫生以及打算為其治療的黑傑克的爭論，來探討安樂死議題。

該公司的負責人員認為:「漫畫對學生來說較親近且容易理解。希望能作為互相討論的素材。」鼓勵學生與老師之間互相分享自己喜歡的漫畫名台詞，藉此促進師生交流。