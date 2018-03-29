北斗神拳、怪醫黑傑克登上日課本 「聖帝」教你什麼是愛

《北斗神拳》的大反派「聖帝」沙烏薩出現在國中課本，露出不屑的表情說：「人因愛而悲傷！人因愛而痛苦！」（圖擷自livedoor）

2018-03-29 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕為了能更貼近學生，日本新版教課書引用多部漫畫的著名台詞與畫面，包含《北斗神拳》、《怪醫黑傑克》，出版社表示:「漫畫對學生來說較親近且容易理解。希望能作為互相討論的素材。」

《北斗神拳》的大反派「聖帝」沙烏薩出現在書中，露出不屑的表情說：「人因愛而悲傷！人因愛而痛苦！」這可不是一本漫畫，而是日本國中教科書；據《朝日新聞中文網》報導，明年4月公民與道德將成為日本國中生的必修課，最新公布的課本中，出現許多日本知名漫畫台詞，國二的道德課本中其中一章「愛究竟是什麼呢」的課程中，就請出「聖帝」沙烏薩來為學生開釋。

另一本國1課本則在「打動你心的話語」的課程中，引用將棋漫畫《三月的獅子》中所出現的名言，班導師林田高志對著即將留級的主角桐山零熱說:「如果一個人沒辦法的話那就去拜託誰，不然的話其實誰都不能依賴你。」

還有一本國2課本則用《怪醫黑傑克》中一幕對於因脊柱斷裂而行動不便的女性，主張安樂死的奇利柯醫生以及打算為其治療的黑傑克的爭論，來探討安樂死議題。

該公司的負責人員認為:「漫畫對學生來說較親近且容易理解。希望能作為互相討論的素材。」鼓勵學生與老師之間互相分享自己喜歡的漫畫名台詞，藉此促進師生交流。

  • 國1課本則在「打動你心的話語」的課程中，引用將棋漫畫《三月的獅子》中所出現的名言。（圖擷自livedoor）

    國1課本則在「打動你心的話語」的課程中，引用將棋漫畫《三月的獅子》中所出現的名言。（圖擷自livedoor）

  • 國中課本引用主張安樂死的奇利柯醫生以及打算為其治療的黑傑克的爭論，來探討安樂死議題。（圖擷自livedoor）

    國中課本引用主張安樂死的奇利柯醫生以及打算為其治療的黑傑克的爭論，來探討安樂死議題。（圖擷自livedoor）

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