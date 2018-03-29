遭勒索病毒攻擊 美亞特蘭大市政癱瘓5天

美國亞蘭大市政府遭到勒索病毒攻擊，連癱瘓5天。（歐新社）

2018-03-29 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞特蘭大市政府在當地時間，從本月22日一早就被勒索病毒SamSam攻擊，要求付出價值5.1萬美元的比特幣來解鎖整個系統，尚不知道市府是否支付贖款，不過，昨天市政府的8000員工終於在癱瘓5天之後，可以開啟桌上電腦。

《紐約時報》報導，亞特蘭大市府昨天雖然可以使用桌上電腦及硬碟，但是，全市的網站仍無法運作，民眾無法在上頭繳水電費、罰單等，全球最繁忙的亞特蘭大機場，仍然無法使用無線網路，包括法院無法發拘捕令、警員只能手寫報案單，求職申請也只能暫停，市政運作及居民生活大受影響。

據報導，亞特蘭大市府是在22日一早就被勒贖軟體打趴，市府檔案被改為「我很抱歉」，要求市府支付600萬居民共價值5.1萬美金的比特幣解鎖，並要求一週內付款，根據資安專家分析，此攻擊使用屬於SamSam的勒索軟體，市長巴頓斯已經將這起駭客網攻定性為「遭挾持」的勒索犯罪事件，在昨天重啟市府網路系統之後，仍沒有透露是否支付贖金，也沒有透露災情有多嚴重。

面對勒贖病毒駭客攻擊，專家指出，在病毒未解之前，整個電腦系統無法使用，但是，即使付出贖金也沒多大作用，唯一的方法就是電腦系統重灌。