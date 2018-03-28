地名有性意味好糗 居民獲償「終身高清A片免費看」

加拿大的Dildo鎮，具有假陽具之意。（擷取自Pornhub）

2018-03-28 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕世界上有些地名具有性暗示，常讓居民們羞於啟齒，然而，最近有條好消息傳出，成人網站龍頭《Pornhub》近日宣布，只要居住的地名含有性暗示，便可成為該網站的高級會員，終身免費爽看高清A片。

綜合外媒報導，Pornhub公布了一系列具有性意味的地名，範圍遍及全球，其中包括加拿大的Dildo鎮（假陽具）、美國的Cumming市（要去了）、阿爾及利亞的Tit鎮（胸部）、俄羅斯的Gay鎮（同性戀）、澳洲的Blowhard市（使勁口交）及法國的Orgy區（縱慾群趴）等等。

Pornhub指出，上述地區的居民往往因為具有特殊意味的地名而被取笑，為了彌補他們，Pornhub將免費讓居民升級為「Pornhub Premium」高級會員，終身享有免費觀賞高清成人影片的資格。

Pornhub認為，如此一來，居住在上述地區將會從人人譏笑轉為人人稱羨，進而使居民們感到自豪。此外，Pornhub亦稱，若自認居住地名有性意味卻不在公布名單內者，可在推特或IG分享標籤#PremiumPlaces，通過審核後便可獲得認證，與前述地區享有相同的終身免費高級會員資格。

Pornhub公布之性暗示地名一覽：

Analândia, São Paulo

Fort Dick, California

Hairy Hill, Alberta

Climax, Saskatchewan

Hooker, Oklahoma

Bohners Lake, Wisconsin

Climax, Michigan

French Lick, Indiana

Big Bone, Kentucky

Cumming, Georgia

Horneytown, North Carolina

Threeway, Virginia

Big Beaver, Pennsylvania

Balls Creek Nova Scotia

Dildo, Newfoundland

Come By Chance, Newfoundland

Pee, Margibi

Tit, Adrar

Le Tampon, Réunion

Cumbum, Tamil Nadu

Slut, Västernorrlands län

Gay, Oblast Samara

Penistone, South Yorkshire

Fingeringhoe, Essex

Balls Cross, Petworth

Cocking, Midhurst

Lower Dicker, East Sussex

Weener, Niedersachsen

Rectum, Overijssel

Titz, Nordrhein-Westfalen

Pissy, Hauts-de-France

Brest, Bretagne

Orgy, Bourgogne-Franche-Comté

Anus, Bourgogne-Franche-Comté

Condom, Occitanie

Pussy, Auvergne-Rhône-Alpes

Bitsch, Canton of Valais

La Vagina, Toskana

Petting, Bayern

F***ing, Oberösterreich

Horni Police, Česká Lípa District

Blowhard, Victoria