驅逐大戰! 上百位外交官被逐 俄揚言全面奉還

2018-03-27 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯間諜毒殺案，不只變成與英國的外交官驅逐戰，其他許多歐美國家也紛紛加入了驅逐戰的行列，俄羅斯克里姆林宮發言人對此表示，俄羅斯正在研議報復行動。

綜合媒體報導，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）昨日表示，俄羅斯對於美國將驅逐俄國外交官的決定「深感遺憾」，並且他們將會針對之後提交給總統普廷的報復計畫進行分析。佩斯科夫也重申「俄羅斯政府在這次間諜案中是無辜的」，對於後續的處理，俄羅斯會依循國際間的「互惠原則」。

外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也控訴美國驅逐外交官的決定是在「敲詐」俄羅斯，相當地無禮，更表示「俄羅斯當然不會容忍這種無禮」，強調俄羅斯一定會有反擊行動。

俄國駐華府大使安托諾夫（Anatoly Antonov）今日表示，他認為美國決定驅逐俄國外交官其實早有預謀，這次的間諜案只是導火線，安托諾夫認為，美國想驅俄國外交官，是因為他們看不順眼越來越強盛的俄羅斯。

加上剛宣布驅逐國內1名俄羅斯外交官的愛爾蘭，全球目前已經有23個國家站在同一陣線，決定驅逐國內的俄羅斯外交官，目前人數已在百位以，其中驅逐人數最多的是驅逐了60多名的美國。